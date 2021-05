PS-M congratula a atleta machiquense Adriana Viveiros

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira apresenta esta terça-feira na Assembleia Legislativa, um voto de congratulação à atleta Adriana Viveiros, pelos “excelentes resultados desportivos obtidos no campeonato da Europa de equipas em marcha atlética”.

Natural de Machico, a atleta da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena marcou presença no Europeu sub-20 feminino de marcha atlética, no passado dia 16 deste mês, em Podebrady, na República Checa, em representação da Selecção Nacional. “A jovem destacou-se no Campeonato da Europa de Equipas em Marcha Atlética e não só conquistou a medalha de prata individual na prova dos 10 quilómetros em sub-20, como ainda foi determinante para que Portugal se sagrasse colectivamente, na mesma distância, campeão da Europa, conquistando a medalha de ouro”, enaltece a deputada Marina Barbosa.

A par disso, Adriana Viveiros celebrou ainda outras conquistas, batendo um novo recorde pessoal, garantindo a confirmação da marca de qualificação para os Campeonatos da Europa de sub-20, a realizar em Julho de 2021, na Estónia, e ainda a marca de qualificação para os Mundiais de sub-20 que, terão lugar em agosto de 2021, no Quénia.

Todas estas conquistas somam-se a muitas outras, quer a nível regional, quer a nível nacional, “o que só é possível com muita determinação, esforço, humildade, luta, persistência, força de vontade e muito treino por parte da atleta Adriana Viveiros”, refere a deputada socialista, citada em comunicado, considerando que, por causa disso a jovem merece todo o reconhecimento.

O PS enaltece ainda o trabalho realizado pelo treinador de Adriana Viveiros – Manuel Almeida – que “muito contribui para o desempenho e resultados que têm vindo a ser obtidos pelos atletas da ADRAP”, bem como elogia toda a equipa técnica e dirigentes desta associação.

Neste sentido, os socialistas apresentam o referido voto de congratulação e felicitam Adriana Viveiros “por este feito que tanto eleva a Região Autónoma da Madeira e o desporto regional” e que “tanto orgulha e serve de motivação a todos os madeirenses, em especial os mais jovens”.