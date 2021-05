Mais três alunos com covid-19, dois no Funchal e um em São Vicente

Esta quarta-feira há mais três novos casos de covid-19 nas escolas da Região. Duas das novas infecções dizem respeito a alunos da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal; o terceiro caso afecta um aluno da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente.

No balanço feito esta tarde pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), há também referência a um contacto com um caso positivo, fora do contexto escolar, na Escola Básica do 1.º ciclo/PE Profª. Maria Leonete dos Reis, no Campanário. Como consequência, uma turma (17 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde.

No balanço de hoje é ainda feito um apanhado dos testes rápidos feitos nas escolas da Região ao longo dos últimos dias. Todos tiveram resultado negativo.

Foram feitos rastreios nos seguintes estabelecimentos de ensino:

Dia 6 de Maio

Escola Básica do 1.º ciclo/PE Rancho e Caldeira e Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Câmara de Lobos (210 testes)

Dia 7 de Maio

Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Estreito de Câmara de Lobos (197 testes

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre e Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos (1.171 testes)

Dia 8 de Maio

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (305 testes)

Dia 10 de Maio

Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Jardim da Serra, Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Covão e Vargem (192)

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço e Escola Básica e Secundária de Santa Cruz (1.348 testes)



Dia 11 de Maio

Escola Básica do 1.º ciclo/PE Quinta Grande e Escola Básica do 1.º ciclo/PE Ribeiro da Alforra (212 testes).

Recorde-se que, de acordo com a SRE, aos alunos do 1.º e 2.º ciclos são feitos testes rápidos com recurso a uma amostra de saliva. No caso do alunos do 3.º ciclo e secundário, os testes são de antigénio e com recurso a uma zaragatoa, que permite colher uma amostra nasofaríngea.