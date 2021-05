Há 60 anos era adjudicada a empreitada geral da construção do aeroporto da Madeira

"Foi adjudicada a empreitada geral dos trabalhos de construção do Aeroporto de Santa Catarina". Esta foi a notícia em destaque na edição do DIÁRIO de há 60 anos. A notícia publicada então referia que o Ministro das Comunicações já tinha despachado no sentido de adjudicar a obra no valor de 70 mil contos à construtora Tâmega Limitada, a mesma que havia já realizado a obra do Aeroporto do Porto Santo, inaugurado no ano anterior.

Recorde-se que a primeira aterragem de um avião na Madeira ocorrera em 1957, numa pista experimental em Santa Catarina e posteriormente ocorreram diversos voos de teste com um Dakota CS-DGA destinados a preparar o aeroporto.

O aeroporto seria inaugurado a 8 de Julho de 1964, pelo então presidente Américo Thomaz, com uma pista de 1600 metros de extensão.

Em 1972, dada a incapacidade da pequena pista em receber aviões capazes de dar vazão ao fluxo de turistas que procuravam a Madeira, começou a ser pensada uma ampliação. Foi isso mesmo que aconteceu entre 1982 e 1986, com a pista a ser aumentada para 1800 metros.

Finalmente, em Setembro de 2000, foi inaugurada a obra de extensão da pista para 2781 metros, uma empreitada distinguida com o Prémio Secil em 2001.

A 29 de Março de 2017, o então Aeroporto Internacional da Madeira passou a denominar-se Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Na edição do DIÁRIO de há 6 décadas, era também dado destaque ao relatório de anual de gerência da Junta Autónoma dos Portos da Madeira e ao relatório de actividades do Centro de Diagnóstico e Profilaxia do Funchal do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos.

No desporto, o União e o Nacional empatavam a uma bola, assim como o Marítimo e o Sporting. Angola era preocupação para os portugueses e a falta de água preocupava a Câmara do Funchal, ao mesmo tempo que era dado destaque à chegada à Madeira no navio 'Carvalho Araújo' da Companhia Brasileira de Revistas de Eva Todor e Luis Iglesias, que estrearia no dia seguinte, no Teatro Municipal, a revista 'Raparigas do Rebolado'.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 11 de Maio de 1961 e leia o que foi notícia há 60 anos.