Surto de covid-19 em cadeia timorense

O ministro da Justiça timorense afirmou hoje que, além do surto de SARS-CoV-2 na cadeia de Becora, em Díli, há ainda pelo menos um recluso e oito guardas prisionais infectados na cadeia de Suai, no sul do país.

"OS últimos dados confirmam que, além do surto em Becora, há um recluso e oito guardas prisionais também infectados no Suai", disse Manuel Cáceres da Costa, em declarações à Lusa.

O governante explicou que em ambos os casos estão a ser preparadas alas de isolamento, dentro dos dois estabelecimentos prisionais, para ali acolher reclusos infectados assintomáticos.

"No caso de pessoas sintomáticas, temo de notificar o Ministério Público e o tribunal, de acordo com a lei, antes de os poder transferir" para outro local, disse.

"Já foi esse o procedimento seguido para o recluso que faleceu, no centro de isolamento de Vera Cruz. Os responsáveis prisionais estão agora a coordenar com a família para fazer o funeral de acordo com os procedimentos de saúde", explicou ainda.

Cáceres da Costa referiu que foi feita uma testagem alargada na zona onde estava o recluso falecido e na zona adjacente, referindo que hoje uma equipa do Ministério da Saúde já foi vacinar alguns dos reclusos.

As autoridades de Saúde timorenses iniciaram na segunda-feira a segunda fase da vacinação, em Díli, abrangendo maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades e funcionários da linha da frente que não tenham sido vacinados na primeira fase.

Esta semana, a vacinação está a ser feita com cerca de 20 mil doses oferecidas pelo Governo australiano.

A cadeia de Becora, na capital, Díli, está a viver um surto de infecções do SARS-CoV-2, sendo um dos reclusos um dos três mortos confirmados hoje em Díli, registando ainda mais 143 casos positivos.

Timor-Leste registou hoje mais três mortes de pessoas infectadas com o novo coronavírus, elevando para oito o total de pessoas que morreram devido a complicações associadas à doença.

Duas das vítimas mortais registaram-se em Díli, entre elas o recluso de Becora, e uma em Liquiçá, com mais 253 novas infecções pelo novo coronavírus, o maior número de sempre num dia.

O número de pacientes recuperados foi também o maior de sempre num espaço de 24 horas, com 162, com o total de casos activos a chegar aos 1.818 (novo máximo) e o total cumulativo de casos desde o início da pandemia a subir para 3879.

Os casos positivos detectados hoje em Díli correspondem a 25,7% dos 984 testes realizados na capital, enquanto os casos positivos fora da capital correspondem a 8,9% dos 559 testes realizados nos municípios, nos dois casos os valores máximos registados desde o início da pandemia.

Em Vera Cruz há actualmente 32 pacientes, dos quais oito em estado grave, com a taxa de incidência a subir para 10,9/100 mil habitantes em Timor-Leste e para 34,8/100 mil habitantes em Díli, nos dois casos números máximos de sempre.