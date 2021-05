PSD pediu mais vacinas contra a covid-19 para as Regiões Ultraperiféricas

Os seis Eurodeputados do PSD enviaram uma carta à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir uma majoração no volume de vacinas a enviar para os Estados Membros com Regiões Ultraperiféricas, para que possam inocular rapidamente as suas respectivas populações.

Para a eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar, esta missiva pretende “que haja um reforço no volume de vacinas para Portugal, considerando que as suas regiões ultraperiféricas têm constrangimentos perenes de acessibilidades e as suas populações mais condicionadas.”

O documento realça que nem todas as regiões têm as mesmas condições de partida, razão pela qual as instituições europeias devem ter atenção redobrada, com um aumento no volume de vacinas a entregar nas regiões ultraperiféricas para inocular as populações destas regiões, “na maior celeridade possível”.

“Uma Europa solidária deve considerar as vulnerabilidades de algumas regiões e dos cidadãos que nelas vivem”, remata a eurodeputada.

Refira-se que a carta enviada foi subscrita pelos deputados do PSD ao Parlamento Europeu Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Monteiro de Aguiar.