Investimento na saúde mental é "muito superior" à resposta dada em Portugal continental

A Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais ouviu, hoje, dia 13 de Maio, o coordenador da Unidade de Psicologia do SESARAM, Carlos Renato Nunes Mendonça, sobre as “respostas públicas no âmbito da saúde psicológica dos utentes do Serviço Regional de Saúde”, na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD.

O psicólogo começou por referir que "o investimento do Governo Regional na saúde mental e na área da psicologia clínica é muito superior à resposta que é dada em Portugal continental”.

O responsável lembrou também que o SESARAM tem duas linhas de apoio psicológico (Unidade de Psicologia e IA-Saúde) "que atendem, em média, 22 pessoas por mês".

Em época pandémica “a consulta telefónica foi bastante procurada”, por famílias e cidadãos, frisou.

Carlos Mendonça baseou-se nos estudos para alertar também para o surgimento de novos casos de depressão, ansiedade e consumo de substâncias, na sequência da crise pandémica que "teve impacto emocional grave em muitas pessoas".

“As intervenções psicológicas, na Região, duram em média cinco dias seguidos, mas esta crise da covid-19 veio trazer uma realidade diferente da que estávamos habituados”, reforçou.

Referiu ainda que a pandemia teve um grande impacto nos estudantes (crianças e adolescentes), que se viram privados da prática do desporto, das aulas presenciais e até dos próprios convívios, como as viagens de finalistas.

As crianças, que procuram as consultas de psicologia, “conseguem já manifestar um alívio bastante grande pelo regresso das aulas presenciais”, afirmou o Coordenador da unidade de Psicologia do SESARAM.

Já na segunda parte dos trabalhos, os deputados da Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais discutiram e votaram na especialidade o Projeto de Resolução, do PSD, "pela implementação de um projeto piloto em suporte básico de vida com desfibrilhação automática externa 'SBV - DAE'", onde o PS voltou a lembrar “a necessidade de enquadrar este projecto piloto num programa de formação de suporte básico de vida”, explicou Élvio Jesus, presidente do grupo de trabalho parlamentar.

Foi também remetido para debate em plenário, depois de uma primeira apreciação, o Projecto de Decreto Legislativo Regional, do JPP, que “adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-lei n.º 139/2019, de 16 de Setembro, que "estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, medida de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo”.

Os deputados remeteram ainda para debate o Projecto de Resolução, do PS, para a "recuperação, resiliência e transparência das 'listas de espera' no Serviço Regional de Saúde".