Secretaria da Saúde pede para utentes só comparecerem nos centros de vacinação à hora marcada

A Secretaria da Saúde apela aos utentes, que são convocados para comparecer nos centros de vacinação, que o façam apenas na hora que lhe for indicada.

A Secretaria explica que muitas pessoas têm comparecido bastante tempo antes da hora, para a qual foram agendadas, o que tem causado aglomerados, com os consequentes inconvenientes, tanto do ponto de vista do risco para a saúde como do bem-estar dos utentes.

Comparecer muito antes da hora marcada é um fenómeno recorrente nos serviços de saúde, mas, no caso da vacinação para a Covid-19, só traz inconvenientes.

A Secretaria garante que, quando as pessoas são convocadas para a vacinação, automaticamente, têm reservada para si uma dose da vacina. Por isso, não há qualquer vantagem em comparecer antecipadamente.

Até este momento, foram aplicadas mais de 111 mil vacinas na Região.

Na Madeira, 11% da população já têm a vacinação completa e mais de 30% já tem pelo menos uma dose.