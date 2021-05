“O presidente do Governo não interfere no futebol. Eu tenho a missão de assegurar um quadro legal de apoios que está completamente definido para o desporto, nas suas diversas modalidades”, disse Miguel Albuquerque, esta manhã, à margem de uma visita ao Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade, quando questionado sobre a situação das equipas da Madeira, nomeadamente o Marítimo e o Nacional que lutam pela manutenção na I Liga.

O governante fez questão de dizer que as SAD’s desportivas “são livres e soberanas para tomarem as decisões no campo desportivo”. A prioridade do Executivo é assegurar que aquilo que está no quadro de apoio da lei ao desporto é cumprido. “Houve agora uma alteração para facilitar a vida dos clubes na dotação financeira que os clubes de alta competição do futebol regional recebem”.

Como adepto “não tenho sentimentos”, disse ainda, escusando-se a mais comentários sobre o mau momento que se vive no futebol profissional madeirense.