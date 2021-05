Orçamento europeu de 2020 fecha com excedente de 1.769 milhões de euros

A União Europeia (UE) recebeu em 2020 mais receitas de direitos e multas de importação, economizando 121 milhões de euros em despesas graças à pandemia e encerrando o ano com um excedente de 1.769 milhões de euros.

Numa carta enviada ao Parlamento em Haia, o ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, disse aos eurodeputados que "a implementação final do orçamento europeu para 2020 resultou num excedente de 1.769 milhões euros" como resultado de "despesas inferiores às esperadas e rendimentos superiores ao estimado, tanto na Comissão Europeia como nas restantes instituições financiadas" pela UE.

Os gastos ficaram 121 milhões de euros abaixo do orçamentado, o que se pode atribuir, entre outras razões, aos efeitos da pandemia de covid-19 na mobilidade, uma vez que "reduziu os custos administrativos devido à diminuição do número de missões, face a reuniões presenciais e contratação de funcionários".

Entretanto, as receitas para 2020 foram superiores ao orçamentado num total de 1.647 milhões de euros, "em grande parte porque as receitas dos direitos de importação foram superiores às esperadas e as receitas das multas e juros recebidos por atrasos no pagamento também foram superiores às esperadas", realçou o ministro holandês.

Este excedente será distribuído entre os países membros da UE, uma espécie de retribuição da contribuição, que se traduz numa redução da contribuição a efetuar no ano seguinte.

No caso dos Países Baixos, o montante ascende a 101 milhões de euros a receber este ano - dinheiro que levará a uma redução nas remessas em 2021, segundo Hoekstra.