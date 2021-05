Jornais destacam novo curso de Medicina, troika nos hospitais e empate do Porto

Correio da Manhã:

- "Justiça perdoa 'Dr Horror': Caso do bebé sem rosto"

- "Benfica-FC Porto (1-1): Empate deixa Sporting à beira do título"

- "Dragão segura vantagem na corrida aos milhões"

- "Vitória contra Boavista garante conquista a leões"

- "Portimão, Aljezur, Miranda do Douro e Valongo saem do confinamento amanhã"

- "Castro Daire: Mulher encomenda homicídio da irmã"

- "Lisboa: Assassino de idoso espera por perícia"

- "Dados do IRS: Fisco revela aumento do número de ricos"

Expresso:

- "PPR recupera medidas da 'troika' para os hospitais"

- "'Escravos' das estufas chegam a receber apenas 100 euros por mês"

- "Cimeira Social: Costa aposta no 'pequeno passo'"

- "Sorteio: suspeitas de Ivo Rosa apontam três pessoas"

- "Atrizes partilham histórias de assédio no WhatsApp"

- "Entrevista a Ana Moura: 'Vale sempre a pena o risco'"

- "Fogaça, o rival de Cunhal que foi afastado do PCP"

- "CDS agarra-se ao PSD e quer coligação nas legislativas"

- "Sahel está outra vez a ferro e fogo"

- "'Catástrofe' na Marinha. Só há uma fragata no mar"

- "Infetados são os que têm mais resistência a novas variantes"

- "Ainda não há plano para vacinar os mais novos"

- "Seguro volta"

- "Quatro concelhos não desconfinam"

- "Julião Sarmento (1948-2021)"

- "Eanes ainda não disse sim a Marcelo"

- "Algarve quer recife"

Público:

- "Anthony Hopkins em entrevista: 'Temos de continuar a rir desta farsa ridícula a que chamamos vida'"

- "Estudar no curso mais caro do país vai custar 1625 euros por mês"

- "Futebol: Empate no clássico deixa Sporting às portas do título"

- "Aos 50 anos, a Peneda-Gerês ainda busca o equilíbrio entre Homem e Natureza"

- "Em Cabo Delgado, as marcas psicológicas da guerra são de difícil tradução"

- "Europa joga no Porto o presente e o futuro da resposta social à crise"

- "Finanças públicas: Portugal é o mais ambicioso na redução da dívida em 2021"

- "Vacinas: Merkel rejeita plano dos EUA para suspender patentes"

Jornal de Notícias:

- "Testes de novos medicamentos batem recorde"

- "Dragão direto à Champions"

- "Odemira: Imigrantes realojados no Zmar e em pousada"

- "Padre condenado após comprar carros com esmolas"

- "Feira: Ex-comandante da PSP detido por violência doméstica"

- "Matosinhos: Despedimento coletivo de 150 trabalhadores na Petrogal"

- "Europa: Patentes das vacinas em discussão na Cimeira"

- "Tarifa social de Internet surpreende operadoras"

- "Entrevista Song Oh Embaixador da Coreia do Sul em Portugal: 'Questão nuclear da Coreia do Norte é problema-chave'"

Diário de Notícias:

- "Cimeira Social 'Os objetivos são ambiciosos, mas realistas' [Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social]"

- "Empate na Luz deixa Sporting a uma vitória de ser campeão"

- "Autárquicas: Alexandre Poço. Perfil do candidato do PSD que vai disputar Oeiras com Isaltino"

- "Covid: Levantar as patentes para acelerar vacinação pode ser perigoso"

- "Emprego: Patrões já querem contratar até ao verão. Industriais são os mais otimistas"

- "Imigrantes: Autoridade das Condições do Trabalho deteta 123 infrações no último ano, em Odemira"

Inevitável:

- "Entrevista a Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados: 'A justiça só está acessível aos muito ricos e aos muito pobres'"

- "Sabe de onde vêm os alimentos que põe na mesa?"

- "Benfica-Porto. Empate no clássico deixa Sporting mais perto do título"

- "Carlos Moedas. 'A agenda de Medina é agradar ao Governo'"

- "Aliança de Sindicatos de Polícia avança com protesto no Porto"

- "Zmar. Imigrantes foram realojados durante a madrugada"

- "Celebridades reclusas. As vantagens de estar longe do mundo"

Negócios:

- "Os negócios de Alfredo Casimiro: empresas sem contas nem capital"

- "Guerra de patentes leva 30 mil milhões"

- "Centro comercial Dolce Vita Miraflores à venda por 5,3 milhões"

- "São cinco os candidatos à privatização da Efacec"

- "Taxa média de IRC recuou para 19% em 2020"

- "Pandemia: Que razões explicam o segundo 'milagre' português?"

- "Entrevista a Rui Sousa-Silva: 'A prova linguística é tão válida como outra qualquer'"

- "Tempos Modernos: O confinamento mudou o nosso corpo"

O Jornal Económico:

- "Governo disposto a acordo para acabar requisição civil do Zmar"

- "'Cinco euros é um valor simbólicos pela tarifa social de Internet' [André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital]"

- "Fidelidade quer entrar no México e na Colômbia em três anos"

- "Entrevista: 'É preciso investir muito mais na formação, algo em que não somos muito bons, e redistribuir rendimentos', Susana Peralta, professora de Economia na Nova SBE"

- "Escassez de 'chips' leva a Bosch para um novo 'lay-off' de 2.300 trabalhadores em Braga"

- "Alemães da Aquila Capital colocam à venda centrais solares em Portugal"

- "'Estamos num momento definidor para o futuro da advocacia' João Vieira de Almeida, managing partner da VdA"

- "'Este modelo assente no dinheiro do Estado chegou mesmo ao fim', Jorge Marrão, presidente do Movimento Europa e Liberdade (MEL)"

- "Provedoria de Justiça recebeu dezenas de queixas sobre o teletrabalho desde março de 2020"

- "Edp, Galp e Finerge entre os cinco interessados no terceiro leilão de energia solar"

- "Autárquicas: Turismo e porto animam disputa na Figueira da Foz com Santana à espreita"

- "Pandemia: Constitucionalistas contra o Governo Regional no recolher obrigatório"

- "Barómetro ACEGE-JE-RR: Verbas do PRR para capitalizar as empresas não convencem"

- "Novo Banco: Linha de 475 milhões da banca chega ao Fundo de Resolução na próxima semana"

NOVO:

- "Casa pronta: Metidos nos contentores: Governo aprovou 'alojamentos precários' para imigrantes de Odemira. Medida provisória vai durar dez anos"

- "Entrevista a André Ventura: 'Se o Chega for ilegalizado teremos um Verão muito quente'"

- "Autárquicas: Rio irrita Moedas: candidato à Câmara de Lisboa sem dinheiro para a campanha"

- "Futebol: procura-se comprador: SAD do Boavista à venda por 15 milhões"

A Bola:

- "Benfica-FC Porto (1-1): Perderam os dois: Ninguém saiu feliz do clássico. Mas o leão sorriu no sofá..."

- "Sporting: Festa está a ser preparada. E pode ser já na próxima semana"

Record:

- "Benfica-FC Porto (1-1): 1-1 ganha o Sporting: Clássico deixa leões a um pequeno passo do título"

- "Sporting: Já se prepara a festa verde"

- "Liga Europa: Roma-Man. United (3-2): Bruno Fernandes na final"

O Jogo:

- "Benfica Porto (1-1): Dragão sai por cima: Divisão de pontos no clássico deixa o pódio praticamente fechado"

- "Sporting: Pote para levar até ao topo"

- "Braga: Carvalhal deu murro na mesa"

- "Liga Europa: Manchester United e Vilarreal na final"