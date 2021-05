Comercialização de banana na Madeira caíu 8,3% entre Janeiro e Abril do corrente ano

Entre Janeiro e Abril de 2021, foram comercializadas 4.717,5 toneladas de banana, menos 428,9 toneladas (8,3%) que no período homólogo. De acordo com dados da Direcção Regional de Agricultura, hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, "daquele total 79,3% foi expedida, tendo como principal destino o Continente (77,9% no 1.º quadrimestre de 2020)."

A DREM revela ainda a quebra de 8,3% "foi transversal a todas as categorias de banana". "Comparativamente ao mesmo quadrimestre de 2020, a banana de categoria extra caiu 2,4%, a de primeira categoria, 26,7% e a de segunda, 22,6%. De notar que a banana extra representou 78,8% do total comercializado (74,0% no quadrimestre homólogo)."

Fonte DREM

Fazendo uma análise por mês, a DREM refere que Abril foi o mês do 1.º quadrimestre de 2021 com maior volume de comercialização de banana (1.499,0 toneladas), e o único no qual se observou crescimento homólogo (+11,1%). Já Fevereiro constituiu-se o mês com menos comercialização de banana (885,4 toneladas), enquanto Janeiro foi aquele no qual se registou a maior quebra (-17,8%).