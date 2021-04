FC Porto vence Famalicão e mantém pressão no Sporting

O FC Porto venceu hoje na receção ao Famalicão 3-2, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo seguro o segundo posto e voltando a colocar pressão no comandante Sporting.

Toni Martinez, aos oito minutos, adiantou os 'dragões', que ainda permitiram aos famalicenses que chegassem ao intervalo em igualdade, depois do golo de Ivo Rodrigues, aos 44. Na etapa complementar, Mehdi Taremi, aos 61, de grande penalidade, e Marko Grujic, aos 75, anotaram os tentos que ditaram a vitória 'azul e branca', de nada valendo o golo de Anderson, que reduziu para 3-2, aos 90+1.

Com esta vitória, o FC Porto consolidou o segundo lugar, com 70 pontos, menos três do que o Sporting, que no sábado recebe o Nacional, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Famalicão conserva o 13.º lugar, com 31.