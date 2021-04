PPM Madeira emite voto de pesar pela morte do príncipe Philip

A coordenação do Partido Popular Monárquico Madeira (PPM), emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do príncipe Philip, marido da rainha de Inglaterra, esta sexta-feira, dia 8 de Abril.

"Infelizmente a monarquia inglesa viu hoje partir uma figura pública respeitada e amada pelos cidadãos ingleses. A monarquia mundial com esta perda de um grande Homem de família, fica assim mais empobrecida com a partida de Sua Excelência Príncipe Filipe"

A nota, assinada pelo coordenador regional do partido, Paulo de Brito, destaca igualmente que, "para além de ter sido um herói da 2.ª Guerra Mundial", o duque de Edimburgo "foi também com as suas convicções ambientalistas um homem à frente no seu tempo".

O PPM recorda ainda a "excelente relação de amizade entre Inglaterra e Portugal desde o seu nascimento como Reino até aos dias de hoje", endereçando à rainha e restantes membros da família real, as "mais profundas e sentidas condolências".