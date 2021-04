PSD emite voto de pesar pelo falecimento do Padre José Nóbrega

O Grupo Parlamentar do PSD anunciou, esta sexta-feira, que dará entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento do Padre José Nóbrega, no passado dia 30 de Março, na Venezuela, vítima de covid-19.

José Eugénio Nóbrega, missionário dos Clareteanos, emigrou com a mãe para a Venezuela aos seis anos de idade. Meio século depois voltou às Região, onde esteve pela última vez em 2019.

O padre, natural do Caniço, foi ordenado aos 28 anos, tendo sido responsável por quatro instituições de ensino nas comunidades de San Félix de Guayana e Sierra Imatac.

Em comunicado de imprensa, os social-democratas destacam o "espírito solidário", a "paixão pela educação", a "energia" e "permanente disponibilidade em ajudar os outros" que caracterizavam o Padre José Nóbrega.

"Carismático e empreendedor, como bom madeirense que era, o sacerdote José Nóbrega ficará na memória de todos como um filho que honrou as suas raízes. Mesmo diante das dificuldades, continuará, como em vida, a ser símbolo da fé, da esperança e da motivação que incutia no seu trabalho".

À sua família e amigos, o PSD endereça ainda as "sentidas condolências", bem como, "uma palavra de conforto às comunidades e instituições venezuelanas onde trabalhava".