Director das Comunidades emite nota de pesar pela morte do padre José Nóbrega

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, emitiu uma nota onde indica que foi com "profundo pesar" que tomou conhecimento do falecimento do padre José Nóbrega emigrado na Venezuela, natural do Caniço, aos 56 anos, vítima de covid-19.

"Naquele país de acolhimento, onde chegou aos 6 anos de idade com os seus pais, este madeirense dedicou a vida ao sacerdócio e foi uma referência para toda a comunidade, apoiando todos aqueles que o procuravam", refere nessa nota.

Lembra ainda que "o padre José Nóbrega, respeitado e acarinhado por todos, foi também um exemplo no seu caminho enquanto missionário, tendo a seu cargo quatro instituições de educação nas comunidades de San Félix de Guayana e Sierra Imataca".

"Neste momento de consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências", termina.