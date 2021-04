PPM parabeniza madeirenses por "esforço" em tempos de Páscoa "difíceis"

O Partido Popular Monárquico Madeira (PPM-M) deixou uma mensagem de Páscoa aos madeirenses, nesta Sexta-feira Santa, parabenizando-os "pelo seu esforço nestes tempos difíceis".

"Infelizmente, ainda não conseguimos ultrapassar esta crise causada pela doença covid-19, mas os madeirenses estão de parabéns pelo seu esforço nestes tempos difíceis que atravessamos".

No mesmo comunicado de imprensa, também difundido nas redes sociais do partido, o PPM Madeira manifesta ainda a sua "esperança" na eficácia da vacinação contra a covid-19 e consequente resolução dos problemas sociais e económicos decorrentes do contexto pandémico.