Alemanha e Itália querem público no Euro'2020

A Federação Alemã de Futebol (DFB) apelou ontem às autoridades de Munique para que apresentem um plano que permita receber público nos jogos do Euro'2020 dentro estabelecido do prazo pela UEFA, que termina hoje.

"Peço às autoridades responsáveis da cidade de Munique e ao governo regional da Baviera que envidem todos os esforços para apresentar um cenário sólido que permita, ao menos, a presença parcial de público nos jogos de Munique", declarou o vice-presidente da DFB, Rainer Koch.

O dirigente recordou que em outros países anfitriões do Euro'2020 "não apenas o ritmo de vacinação é claramente mais rápido, como o desenvolvimento e a implementação de cenários para acomodar os espectadores [nos jogos do Euro2020] estão muito mais avançados".

Em Março, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, deixou claro que não queria jogos "diante de bancadas vazias" e deu às cidades-sede até quarta-feira para apresentar planos sanitários que permitam preencher total ou parcialmente os estádios.

Portugal, que defende o título europeu, joga em Munique, em 19 de Junho, com a Alemanha, que defronta no mesmo local a França, em 15 de Junho, e a Hungria, em 23. Munique recebe ainda um jogo dos quartos-de-final.

Itália estuda igualmente soluções para os jogos no Estádio Olímpico de Roma

Também o governo italiano manifestou-se disponível junto da federação para estudar soluções que permitam a presença de público no Estádio Olímpico de Roma, nos encontros do Euro'2020 de futebol, adiado para 2021, devido à pandemia de covid-19.

"Agradeço ao ministro da Saúde, Roberto Speranza, por nos ter informado que confiou ao Comité Técnico Científico (CTS) a tarefa de encontrar as melhores soluções que permitam a presença de público no Estádio Olímpico de Roma, em junho, por ocasião do próximo Campeonato da Europa", disse Gabriele Gravina, citado em comunicado oficial divulgado pela federação italiana de futebol (FIGC).

O presidente da federação frisou que neste "momento tão difícil, a vontade de Itália em participar neste evento foi claramente confirmada, dando confiança à FIGC".

O Estádio Olímpico de Roma sediará, em Junho próximo, as três partidas da seleção transalpina do grupo A, diante da Suíça, Turquia e País de Gales, e ainda um duelo dos quartos de final.