Pelo menos 26 mortos em naufrágio de 'ferry' no Bangladesh

Pelo menos 26 pessoas morreram no domingo após o naufrágio de um 'ferry' no rio Shitalakhsya, próximo da capital do Bangladesh, anunciaram hoje as autoridades de resgate locais.

Cinco corpos foram resgatados no domingo e, hoje, os demais corpos foram encontrados dentro do 'ferry', segundo as autoridades de resgate.

O barco Sabit Al Hasan naufragou no final da tarde de domingo após colidir com um navio cargueiro, no rio Shitalakhsya, após deixar Narayanganj, a 20 quilómetros da capital Daca, com destino ao distrito vizinho de Munshiganj.

O barco foi retirado hoje das águas altamente poluídas do rio Shitalakhsya.

"O número de mortos é de 26. Encontrámos 21 corpos no barco", disse à agência de notícia AFP Mustain Billah, um responsável local.

Um membro da polícia local disse à AFP que o 'ferry' estava cheio de passageiros ansiosos por deixar Narayanganj, após o Governo instituir um bloqueio nacional de sete dias na segunda-feira para lidar com o recente aumento nos casos do SARS-CoV-2.

Mustain Billah disse que o 'ferry' transportava pelo menos 46 pessoas.

"Cerca de 20 pessoas conseguiram nadar até a costa após o naufrágio", disse Billah à AFP, acrescentando que ainda pode haver pessoas desaparecidas.

"Ordenamos uma investigação sobre o acidente", acrescentou Billah.

Dipak Saha, o responsável pela polícia local, disse que a busca foi complicada por horas devido à uma forte tempestade que começou após o acidente.

Como parte das medidas restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus, a circulação de autocarros, 'ferries', comboios e aviões fica suspensa a partir de hoje.

O comércio e centros comerciais ficarão encerrados por uma semana e haverá recolher noturno.

Os acidentes com 'ferries' são relativamente frequentes no Bangladesh e milhões de pessoas dependem desses barcos para o transporte, especialmente na região costeira do sul do país, mas estes costumam estar sobrecarregados e em más condições.

Em junho do ano passado, um 'ferry' afundou-se em Daca após ser atingido por outro barco, e pelo menos 32 pessoas morreram. Em fevereiro de 2015, pelo menos 78 pessoas perderam a vida quando um navio sobrecarregado colidiu com um navio de carga num rio no centro do Bangladesh.