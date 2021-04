Máscaras sociais da FPF geram cinco mil euros para o Banco Alimentar

A venda de máscaras sociais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) gerou um donativo de cinco mil euros para a Rede de Emergência do Banco Alimentar contra a Fome, anunciou hoje a entidade desportiva.

No final do treino de hoje da seleção portuguesa de futebol feminino, que prepara o 'play-off' de acesso ao Europeu de 2022, diante da Rússia, as 'capitãs' Cláudia Neto, Sílvia Rebelo e Dolores Silva, bem como a avançada Carolina Mendes, uma das 'caras' da iniciativa solidária, envergaram o cheque destinado ao auxílio de famílias necessitadas.

Em junho de 2020, a FPF lançou esta causa solidária, que assenta na transformação de cachecóis de apoio à equipa das 'quinas' em máscaras sociais reutilizáveis, para ajudar a Rede de Emergência do Banco Alimentar contra a Fome, com o intuito de reduzir os efeitos da pandemia de covid-19 em Portugal.

