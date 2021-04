Funchal 2027 vai lançar recital de poesia e música online

'Palavras da Terra Longe' é como se chama o Recital de Poesia e Música que será lançado a 12 de Abril, às 19 horas, no facebook do Funchal 2027, realizado por Olinda Beja e Tonecas Prazeres, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Olinda Beja, escritora lusófona, chegou a Portugal com 3 anos. Estudou na Alliance Française e licenciou-se depois em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade do Porto. Fez aindao curso de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, na Universidade Aberta. Na Suíça, onde viveu e leccionou, realizou vários cursos ligados à sua actividade profissional e literária. Sobre 'Palavras da Terra Longe', afirma: "É a voz do País do Tchiloli, numa miscelânea de poemas e canções, que espelham o exotismo e a História dessa terra que o Equador atravessa e onde os aromas do cacau e do café inebriam os corações”.

Tonecas Prazeres, natural da Ilha do Príncipe, é cantor, compositor, intérprete e guitarrista. Oriundo de uma família onde a música se fez sempre presente, aos 16 anos iniciou a sua carreira musical cantando e tocando guitarra no grupo de jovens 'Canucos das Ilhas Verdes', com Kalú Mendes e Vizinho, sob a orientação do maestro Felício Mendes.

Em 1984, começa a estudar Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, curso que não chegou a concluir, porque a música soou mais alto. Em 1990 começou a carreira a solo, com a participação num grande concerto na Aula Magna, ao lado de Rui Veloso e Mariza, com o Projeto 'Dêxa'.

Participou em vários projetos musicais com vários artistas da lusofonia e tem representado o seu país em em Portugal e no estrangeiro.