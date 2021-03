Aí está o 'site' da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027

A candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027 acaba de lançar a sua nova página oficial na internet: http://funchal2027.net.

Conforme explica a Câmara Municipal do Funchal, através de comunicado, o 'site' foi desenhado de raiz e tem como objectivo concentrar toda a informação sobre a candidatura, de forma a informar e motivar os funchalenses, e todos os madeirenses, a desempenharem um papel activo na construção deste projecto comum.

O novo site bilingue (português e inglês) conta com uma interface "fresca e apelativa", procurando ser o mais prático possível, no sentido de que todos os visitantes possam chegar facilmente à informação que procuram.

A página apresenta na barra cimeira o menu principal dedicado ao 'Funchal 20217'; 'Parceiros'; 'Projectos'; 'Agenda'; 'Mapeamento'; 'Notícias'; e 'Contactos'.

No submenu poderão ser consultados, entre outros, a 'Chamada à Apresentação de Projectos', uma área que possibilita a submissão de propostas de projectos e eventos culturais até 31 de Maio de 2021; o 'Funchal Cultura 2030', com a memória descritiva e fotográfica dos projectos realizados e que envolveram os cidadãos e todas as freguesias do concelho, e também conversas 'on-line' sobre a temática dos museus, artes visuais, dança, teatro e arquitectura.

Por sua vez, no submenu do 'Mapeamento' é possível encontrar 'Entidades Culturais', um processo em contínua construção e tem como objectivo conhecer o capital humano da área cultura; 'Equipamentos', com a disponibilização de informações e contactos sobre equipamentos culturais; e 'Património', que conta com a descrição exaustiva e registo fotográfico de vários monumentos classificados como de Interesse Municipal e Público, Valor Cultural Regional e Monumento Nacional.