Uma decisão pessoal

Nos últimos dias, a propósito da anunciada Convenção Regional do partido a que pertenço, tenho recebido alguns telefonemas de militantes e apoiantes da minha área política a questionar-me se pretendo apresentar-me a sufrágio na reunião magna que ocorrerá, de acordo com informação veiculada pela comunicação social, em Junho próximo. A esses contactos e a outros, efetuados por alguns profissionais da comunicação social, tenho respondido com alguma hesitação, em consequência da surpresa que me causaram as notícias vindas a público. Após uma reflexão mais amadurecida quero agradecer sinceramente a consideração democrática e amabilidade manifestada por tantas pessoas, mas devo deixar claro o seguinte: fui, durante 10 anos, o porta-voz e coordenador da atividade política do BE Madeira. Nunca fugi às minhas responsabilidades, nos bons e nos maus momentos. Saí da liderança do projeto quando os militantes decidiram, legítima e democraticamente, optar por outro caminho, diferente do trajeto de continuidade que vínhamos trilhando e que propunha aprofundar. A essa decisão democrática juntou-se outra, igualmente legitimada pela Democracia representativa interna, de me dispensar da lista de candidatos ao Parlamento Regional das eleições de 2019. Tudo normal, num partido democrático em que os seus membros fazem opções políticas e assumem todas as consequências dessas escolhas. Sendo certo que, em política não existem decisões irrevogáveis (o último a tomar uma decisão irrevogável, arrependeu-se amargamente!), informo, quem possa se interessar, que não tenciono voltar à coordenação do meu partido nem ser candidato a qualquer cargo eletivo, interno ou externo, neste ano eleitoral. Considero que o meu tempo de maior protagonismo político-partidário passou e, salvo melhor ponderação, devo manter o relativo afastamento da atividade partidária que encetei e que considero aconselhável a um ex-líder partidário, no sentido de não condicionar a ação daqueles que têm como missão levar a bom porto os objetivos políticos a que se propuseram no âmbito da organização que dirigem. No entanto, na qualidade de militante de base, não deixarei de participar naquelas iniciativas que considerar pertinentes, sempre que a minha vida familiar e profissional me permitam fazê-lo e que sinta motivação pessoal para tal. Foi uma década de liderança e mais de duas décadas de militância ativa onde, com a ajuda e empenho de um conjunto de pessoas fenomenais, dirigi muitas campanhas eleitorais, encabecei combates, tive derrotas e rejubilei com algumas importantes vitórias. Um trabalho que cabe aos eleitores, e aos madeirenses e portossantenses em geral, avaliar. Salvo melhor ponderação, pretendo continuar afastado da primeira linha do exercício da atividade política ativa, o que não significa afastamento de todas as justas Lutas que considere essencial travar. Encontramo-nos nelas, nas Lutas, e aqui, neste espaço de Liberdade que o DIÁRIO, tem a amabilidade de me proporcionar mensalmente.