Jorge Carvalho preside à cerimónia evocativa da Revolta da Madeira

O Governo Regional assinala amanhã, domingo de Páscoa, a Revolta da Madeira.

A cerimónia evocativa desta data tão importante para a Região está marcada para as 11 horas, no Largo Charles Conde de Lambert, no Funchal, e será presidida pelo Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A cerimónia começa com a deposição de flores no monumento dedicado à ‘Revolta da Madeira’, sob a presença da tradicional Guarda de Honra do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e Corpo de Bombeiros Voluntários da Madeira.

Recorde-se que a Revolta da Madeira foi um levantamento militar contra o governo da Ditadura Nacional (1926-1933), que ocorreu na ilha da Madeira, iniciando-se na madrugada de 4 de Abril de 1931, há, precisamente, 90 anos.