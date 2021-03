Bombeiros Voluntários Madeirenses com várias intervenções ao longo do dia

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses registaram, ao longo do dia, várias intervenções relacionadas como mau tempo que assolou a ilha, mas não só.

Pelas 11h08 foram chamados à Rua Silvestre Quintino Freitas devido a um alerta para um poço a transbordar, mas após reconhecimento não foi encontrado qualquer anomalia no local.

Já por volta das 14 horas, na Rua do Anadia, foram chamados para abrir a porta de uma habitação, uma vez que se encontrava uma pessoa presa no interior. No local não foi necessária a intervenção.

Foram ainda accionados para o Rua da Vale Formoso e Caminho do Palheiro para desobstrução das vias devido a entulho.

Por fim, foram à Rua do Lazareto para reposição de adufa que levantou com a força da água