Câmara de Lobos previne-se para o agravamento das condições atmosféricas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, está a tomar medidas preventivas para o eventual agravamento das condições atmosféricas na Madeira.

Numa nota de imprensa divulgada esta tarde, a autarquia presidida por Pedro Coelho refere que "na sequência do potencial agravamento das condições meteorológicas na Região Autónoma da Madeira, com a possibilidade de ocorrência de precipitação intensa e concentrada e de vento moderado a forte, acompanhados de episódios de trovoada, o Município de Câmara de Lobos encontra-se a promover, de forma preventiva, a operacionalização das ações e tarefas e a implementação dos procedimentos de planeamento e gestão de emergência considerados adequados e/ou ajustados face à fenomenologia do evento".

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho, “no âmbito do nosso Sistema Municipal de Alerta e Aviso, o SMPC procedeu a emissão de um Comunicado Técnico-Operacional, em articulação com os agentes de proteção civil e/ou entidades ou organismos intervenientes nas eventuais ações de proteção civil, com o objetivo promover a cooperação e a definição de procedimentos operacionais comuns; enquanto que, no âmbito da informação à Comunidade, difundiu um comunicado à população, com recomendação para a adoção de determinadas medidas preventivas e de autoproteção face ao evento”.

Em termos operacionais, de forma preventiva, “e em função da magnitude expetável do evento, procedeu-se ao reforço e a preparação preventiva dos meios e recursos tidos como necessários, nomeadamente com a constituição de duas equipas operacionais, com os equipamentos, materiais e recursos indispensáveis à resolução de qualquer eventual situação de emergência e proteção civil”.

Face às actuais circunstâncias, Pedro Coelho apela à população que “tome as devidas precauções ou providências, não se expondo a situações de risco potencial, e que se mantenham atentos às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança”.