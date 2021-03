VidaMar apresenta novo website no Algarve e Madeira

Para ir ao encontro das necessidades e desejos dos clientes, os VidaMar Hotels & Resorts acabam de lançar um novo site para as duas unidades, no Algarve e na Madeira, mantendo a sua filosofia de inovação e hospitalidade premium.

Pensado para ser mobile friendly, o novo site exibe uma imagem mais dinâmica, moderna e visualmente impactante, sendo mais intuitivo na sua utilização. Foram também introduzidos novos métodos de pagamento, mais simplificados para que não haja qualquer dificuldade na reserva das estadias e serviços, mantendo a segurança nas operações.

Na homepage do novo site destaca-se o Melhor Filme de Turismo do Mundo, prémio atribuído pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes e Turismo (CIFFT) à curta-metragem “You Only Love Once” do VidaMar Resort Hotel Algarve. O filme narra uma história de amor, saudade e força do destino, sob o mote de que devemos voltar aos locais onde fomos felizes, retratando o ambiente envolvente de serenidade, conforto, bem-estar e sonho que se vive nesta unidade hoteleira de cinco estrelas.

“A presença no online faz parte do dia-a-dia. Tudo está mais tecnológico e é nos sites dos hotéis que se procuram todas as informações para a tomada de decisão sobre as férias. A reestruturação e melhoria deste canal digital representa um investimento no futuro, num ano especialmente difícil para o turismo português”, afirma Virgínia Saraiva, vice-presidente do Conselho de Administração do grupo português.

A responsável acrescenta que “68% dos nossos potenciais hóspedes utiliza smartphones para aceder ao site pelo que o desenvolvimento da nova plataforma foi efetuado a pensar mais nesta vertente mobile.”

Para assinalar o lançamento do novo site, os Vidamar Hotels & Resorts apresentam ainda outra novidade, o Best Price Guarantee, a garantia de obtenção do melhor preço que assegura aos clientes que, caso encontrem um valor para a sua reserva inferior ao oferecido no site das unidades VidaMar, o mesmo será igualado, beneficiando ainda de um desconto adicional de 5%.