Turquia condena quatro cúmplices de atentado que matou turistas alemães em 2016

Um tribunal turco condenou a penas de prisão quatro cúmplices do atentado que provocou a morte a 12 turistas alemães em Istambul, em janeiro de 2016, noticia hoje a imprensa da Turquia.

Os quatro homens foram dados como culpados de cumplicidade no crime, assim como de tentativa de atentado contra a ordem constitucional, por um tribunal Istambul.

Em 2018, três cúmplices já tinham sido condenados, mas mais tarde um recurso anulou o veredicto porque o tribunal considerou que as famílias das vítimas, que se encontram na Alemanha e na Noruega, deveriam ter sido informadas do julgamento, acrescentando que as penas tinham sido "insuficientes".

No dia 12 de janeiro de 2016 um bombista suicida no distrito de Sultanahmet, Istambul, atingiu um grupo de turistas estrangeiros que se encontrava próximo da Basílica de Santa Sofia e da Mesquita Azul, dois dos monumentos mais visitados da cidade.

A explosão fez 12 mortos.

Segundo as autoridades turcas, o atacante era um cidadão sírio de 28 anos que pertencia ao grupo extremista Estado Islâmico, mas o atentado não foi reivindicado.

Outras 18 pessoas alegadamente ligadas ao atacante também foram acusadas de cumplicidade.

O atentado de Sultanahmet foi o primeiro de uma série de ataques violentos ocorridos em 2016 na Turquia.