Turquia regista recorde de mais de 40.000 casos diários

A Turquia registou mais de 40.000 casos de covid-19 em 24 horas, no seu balanço diário mais elevado desde o início da pandemia, indicam os números oficiais publicados na tarde de hoje.

De acordo com o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, foram diagnosticados 40.806 novos casos do novo coronavírus e 176 mortes relacionadas com a doença da covid-19.

Os últimos dados elevam a 3.357.988 o número de pessoas que testaram positivo na Turquia desde o início da pandemia, com um total de 31.713 mortes, segundo o balanço oficial.

O número diário de casos não tem deixado de aumentar desde que a Turquia atenuou no início de março um conjunto de restrições em vigor para conter a propagação da pandemia, autorizando designadamente a reabertura de restaurantes e reduzindo o período de recolher obrigatório imposto nos fins de semana.

Perante a propagação de novos casos, o Presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou na segunda-feira o restabelecimento das restrições nas cidades mais atingidas e que incluem as duas grandes metrópoles do país, Istambul e a capital Ancara.

A Turquia, 83 milhões de habitantes, iniciou em janeiro uma campanha de vacinação nacional com a vacina chinesa CoronaVac. Até ao momento, 9,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina, e 6,9 milhões as duas doses necessárias.

Nos próximos dias, a vacina BioNTech-Pfizer deverá começar a ser utilizada, após a Turquia ter recebido 2,8 milhões de doses desta empresa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.816.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.859 pessoas dos 822.314 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.