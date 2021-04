Alipour coloca Marítimo fora dos lugares de despromoção

O Marítimo conseguiu hoje fugir aos lugares de despromoção da Liga NOS, ao vencer no Estádio do Bessa, o Boavista por 1-0.

O golo do iraniano Ali Alipour à passagem do minuto 64, o segundo do avançado com a camisola do Marítimo, foi suficiente para os insulares somarem três preciosos pontos e sair do antepenúltimo lugar da classificação.

Uma jogada bem realizada entre Pedro Pelágio e Joel Tagueu, com o avançado a assistir Alipour na cara do golo. O iraniano num bom movimento não perdoou e fez, aquele que seria o único golo da partida.

Com 29 jogos disputados na I Liga o Marítimo ocupa agora o 14.º posto, com 30 pontos, os mesmos que o Famalicão, que ainda não jogou nesta ronda, e mais um que o Rio Ave, que defronta o Paços de Ferreira a partir das 17h30, e mais dois que os axadrezados que ocupam agora o lugar que era dos madeirenses, o 16.º posto.

No fundo da tabela continuam Farense, no penúltimo posto com 25 pontos e Nacional com 21 pontos é o último classificado.