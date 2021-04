Incêndio em apartamento no Caniço

Uma panela ‘esquecida’ ao lume originou esta tarde um incêndio em apartamento no sítio da Mãe de Deus, freguesia do Caniço. Para o local, um prédio localizado no Caminho Velho dos Reis Magos, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram cerca de uma dezena de operacionais apoiados por cinco viaturas, entre as quais uma ambulância.