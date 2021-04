Reino Unido regista 17 mortes e 2.685 casos num dia

O Reino Unido registou 17 mortes atribuídas a covid-19 e 2.685 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados hoje pelo Governo britânico.

Na véspera tinha registado seis mortes e 2.064 novos casos, mas nos últimos sete dias, entre 21 e 27 de abril, a média diária foi de 21 mortes e 2.332 casos.

No total, 33.843.580 pessoas foram até agora imunizadas com uma primeira dose de vacina anti-covid-19, das quais 13.201.811 já receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

O total oficial de vítimas desde o início da pandemia no Reino Unido passou para 127.451 óbitos confirmados em 4.409.631 casos de pessoas infetadas pelo coronavirus que provoca a covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.122.150 mortos no mundo, resultantes de mais de 147,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.970 pessoas devido a covid-19 dos 834.991 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.