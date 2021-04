Vento atinge os 80 km/h na Ponta de São Jorge

Já sem precipitação, o vento moderado a forte trazido pela depressão Lola e que se tem feito sentir este domingo em quase todo o arquipélago da Madeira, já ‘soprou’, neste início de tarde, rajada de até 80 km/h na Ponta de São Jorge.

Foi o valor extremo registado hoje – até às 13 horas – nas 15 estações meteorológicas do IPMA dotadas de anemómetro – instrumento para medir a velocidade do vento – e único registo condizente com o parâmetro definido para aviso amarelo ‘a baixa altitude’.

Além da ventania junto ao farol de São Jorge – ponta mais a norte da ilha da Madeira – o dia ventoso em muitas localidades já registou rajada de até 77 km/h no Chão do Areeiro e de 72 km/h no Lombo da Terça/Achadas da Cruz.

Curiosamente onde o vento quase não se tem feito sentir é em Santa Cruz/Aeroporto. Até a última hora o registo máximo hoje apurado na estação meteorológica do IPMA, colocada junto da torre de controlo da infra-estrutura aeroportuária, é de apenas 19 km/h.