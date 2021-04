Hélder Malheiro dirige o Marítimo-Rio Ave

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos desta terça e quarta-feira, a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

Entre as nomeações, destaque para o árbitro Hélder Malheiro que irá estar no Estádio do Marítimo, esta quarta-feira para dirigir o Marítimo-Rio Ave. Num duelo importante no concerne às contas para a manutenção, o juiz de Lisboa conta com Rui Cidade e Gonçalo Freire como seus auxiliares, enquanto Ricardo Baixinho será o quarto árbitro.

No que concerne ao video-árbitro, Hugo Miguel (VAR) e Bruno Jesus (AVAR) estarão na Cidade do Futebol.

De salientar que Hélder Malheiro irá dirigir um jogo dos verde-rubros pela segunda vez esta temporada e na I Liga, depois de em Janeiro ter estado no encontro entre Sporting de Braga e Marítimo, onde os arsenalistas venceram por 2-1.

Eis as restantes nomeações da secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para os jogos da 28.ª jornada da Liga NOS, a terem lugar amahã e quarta-feira:

Paços de Ferreira-Farense

Árbitro: Manuel Mota (Braga)

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: David Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

Santa Clara-Moreirense

Árbitro: Vítor Ferreira (Braga)

Assistentes: Bruno Rodrigues e Paulo Miranda

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Sp. Braga-Boavista

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Sporting -Belenenses SAD

Árbitro: Nuno Almeida (Algarve)

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás