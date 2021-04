'Operação Marquês', 'Operação Superliga' e 'Operação vacinação' marcam as notícias nos jornais

Nos principais jornais nacionais, há notícias que marcam pela actualidade e consistência em quase todos.

No Correio da Manhã, continua o cerco à corrupção. "PJ aperta 'Marquês de Lisboa: Suspeitas de corrupção", "Buscas em casa de Manuel Salgado e do filho: Apreendidos documentos na Câmara Municipal" ou "Sócrates comportava-se como dono do apartamento de Paris", com a "Porteira conta ao CM: Político não pagava renda'" e "MP pede nulidade das decisões de Ivo Rosa", são exemplo disso, numa edição que também relembram a "Tragédia do Meco: Dux revelam código de praxe da Lusófona", as "Cartas da prisão de Renato Seabra: 'Nos dias difíceis peço ajuda a Deus'" e, ainda, "Desemprego sofre maior agravamento no Algarve e em Lisboa" ou os "Dois milhões vacinados com uma dose". Além do sempre presente futebol: "Sporting: Amorim quer mais intensidade"; "Ramadão: Benfica atento a Adel Taarabt" e "FC Porto: Dragão gasta mais em juros". E a boa notícia da edição: "Ordem para pagar: Fisco devolve IRS a 346 mil".

No jornal Público, destaque para a economia com "Vendas no mercado nacional vão ter seguro de crédito de 500 milhões", mas também a notícia internacional de justiça nos "Estados Unidos: Polícia que matou George Floyd culpado das três acusações de homicídio" e no desporto, mais precisamente no "Futebol: Primeiras dissidências anunciam a derrocada da Superliga". Noutras notícias, destaque para a cultura, com "Crise e precariedade: 'Velório' nas ruas de sete cidades para honrar o trabalho dos profissionais da cultura", no ambiente, com "Dia da Terra: Imogen Napper, cientista, avisa que chegou a hora de 'parar' a produção de plástico na fonte" ou nos transportes, com "Logística: Sines quer usar Beja para ser uma zona franca comercial", mas também na política, com a "Regra do PSD: Só a Roménia e San Marino forçam maçons a declarar-se" e a nível militar, com os "Comandos: Mais quatro instrutores acusados de agressão" (no caso da morte de dois instruendos, entre os quais o madeirense de Hugo Abreu).

No Jornal de Notícias, é a educação que faz manchete, com "Recorde de novos mestrados para atrair alunos estrangeiros", mas também apontando noutro patamar, com "Educação: Alterações no ensino doméstico contestadas". Quanto a outros destaques, a "Covid-19: Europa autoriza utilização da vacina da Janssen", a religião, no "Porto: IURD deixa Cineteatro Vale Formoso ao abandono" ou "Violência sexual usada na conversão de mulheres", bem como na política, uma vez que a "Lei impede recandidatura de 38 autarcas". No desporto, o tema do momento, a "Superliga: Recuo dos clubes ingleses coloca prova em risco", o "Sporting: Amorim ainda acredita no Benfica" ou na política/justiça, em "Lisboa: Judiciária passa a pente fino obras do Executivo de Medina".

No regressado Diário de Notícias, e a vacinação que dá cartas, com "Johnson & Johnson: Portugal vai recomendar vacina com limite de idade", mas também a polémica no futebol europeu, já que a "UEFA admite perdão aos 12 desertores. City desiste e faz tremer Superliga". Na política interna, "Forças Armadas: PSD reúne-se com generais contra a lei do Governo", "Decisões de Manuel Salgado em Lisboa sob suspeita de corrupção" e "Corte nas gorduras do Estado dá para pagar injeção no Novo Banco", ou a nível internacional "Estado da Nação de Putin na sombra de Navalny" e "Luanda, uma capital à mercê da chuva".

O renomeado Inevitável também aponta para um problema a montante. "Homem forte da banca diz que créditos são para pagar", entre outros, tais como a "Groundforce: Alfredo Casimiro trava venda" ou já bem perto o "25 de Abril: Liberais criticam desfile só com partidos de esquerda", sem esquecer a covid-19, já que "Bruxelas pede aos países para usarem vacina da Janssen", ou a notícia de que a "Câmara de Lisboa suspeita de abuso de poder e corrupção", e ainda a "Superliga: Protestos, desistências e orçamentos à americana". Curioso é a notícia que "Documentário revela herança cigana de Charlie Chaplin".

No especializado Negócios, os "Donos de empresas vão ser chamados à capitalização" marca a manchete. Também a "Entrevista, António Costa Silva: 'Comissão de acompanhamento do PRR deve poder travar projetos'" ou a "Altice avisa que prolongar Siresp sai caro ao Estado" e lá fora "Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI: 'O domínio do dólar pode ser mais frágil do que parece'". Não esquecem que "Governo usa truque da formação para travar subida do desemprego" e mesmo o tema desportivo, com a "Superliga: Clubes só vão poder gastar 55% das receitas em jogadores" ou o pós-covid com a "Aviação: Recuperação do tráfego apanhará Lisboa sem novo aeroporto".

Por fim, nos desportivos, é futebol e pouco mais, todos com os olhos postos na denominada Superliga. O Jogo diz que "Super adeptos abatem a Superliga: Repúdio fortíssimo do público, dos jogadores, dos políticos e até dos patrocinadores matou projeto em dois dias", sem esquecer a actualidade dos três grandes: "Sporting-Belenenses: Amorim: 'Acho que vamos vencer'"; "FC Porto: Grujic quer ficar, mas para jogar" e "Benfica: Vieira exigiu reação".

Já no jornal A Bola o mesmo assunto: "RIP Superliga: Seis clubes ingleses saíram da prova que fica ferida de morte" e os mesmos três: "Sporting-Belenenses SAD: Tiago Tomás em vez de Daniel Bragança"; "Benfica: Seferovic de pedra e cal no onze" e "FC Porto: SAD quer segurar Mbemba".

No Record, a manchete é outra, mas os temas são iguais. "Sporting-Belenenses SAD: Rúben quer mais golos" domina a capa, mas é a "Supervergonha: Revolta dos adeptos dita fracasso do projeto" que incendeia o mundo, sem esquecer do "Benfica: Mineiro na mesa: Empresário do médio reúne-se com Gil Vicente e águias" e do "FC Porto: Nanu titular: Frente ao V. Guimarães".