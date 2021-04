Recolhidas 22 toneladas de ‘monstros’ em três dias

Foi na ilha do Porto Santo que decorreu uma acção de limpeza que possibilitou a recolha de 22 toneladas de resíduos volumosos como electrodomésticos, colchões, móveis e sucata. Mais pormenores sobre esta iniciativa que durou três dias na página 3. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias.

A maior mancha gráfica vai para os dois bombeiros que, na semana passada, ajudaram um bebé a nascer. “Salvar vidas é óptimo, mas trazer uma vida ao mundo é muito bonito”. Carlos Perestrelo e Leandro Gouveia, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, afirmam que “um obrigado vale mais do que uma gorjeta”. Leia este 'Final Feliz' na página 21.

Olhando agora para a nossa página 13, dedicada à Justiça, saiba que Telemóvel de Carlos Pereira está nas mãos da Justiça. O presidente do Marítimo tentou impedir acesso ao conteúdo das suas comunicações mas os juízes de dois tribunais recusaram o pedido. As vendas de Danilo e Sami ao FC Porto estão sob suspeita. Também nessa página, conheça o caso do sem-abrigo foi absolvido de um crime ao fim de 25 anos.

Na nossa primeira página damos também destaque à notícia da página 6 sobre um cargueiro carregado com iates que reparou avaria no Funchal.

Por fim, o Governo reforça programa de incentivos à contratação. Conheça todos os pormenores na página 10.

