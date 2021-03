Projecto ‘Micromonólogo 2.0’ terminou ontem no Baltazar Dias

Terminou ontem o projecto ‘Micromonólogo 2.0’, promovido pelo Teatro Municipal Baltazar Dias, através das redes sociais.

Trata-se de um ciclo de oito monólogos que estreou em 2020, como resposta à crise provocada pelo coronavírus no sector cultural, e um dos vários projectos criados para dar continuidade à programação cultural numa altura de confinamento.

Tendo em conta a permanência da pandemia, a Câmara Municipal do Funchal apostou numa segunda edição integrando-a na programação do Teatro Baltazar Dias para o Dia Mundial do Teatro.

Este ciclo de monólogos contou com a participação de oito actores: Thaiane Anjos, Diana Duarte, Eduardo Luíz, Laura Aguilar, Dina Vasconcelos, Pedro Pisco, Edgar Fernandes e Marco Lima, e foi inspirado nos tempos actuais, com textos de autoria própria, algumas críticas socias e outros textos com caráter humorístico.

A segunda edição de micro-monólogos contou com cerca de 8700 visualizações.