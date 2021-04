Boavista vence Paços de Ferreira e afasta-se dos lugares de descida

O Boavista venceu hoje em casa o Paços de Ferreira por 2-0 e juntou-se, provisoriamente, a Gil Vicente, Rio Ave e Tondela no 10.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, no jogo de abertura da 27.ª jornada.

O gambiano Yusupha, aos 13 minutos, e o inglês Angel Gomes, aos 42, de grande penalidade, selaram o terceiro jogo consecutivo a pontuar do 'onze' de Jesualdo Ferreira, depois do 2-0 ao Belenenses SAD, no Jamor, e do 3-3 com o Rio Ave.

Na classificação, os 'axadrezados' passaram a somar 28 pontos, mais quatro do que o Marítimo, 16.º classificado, enquanto o Paços de Ferreira, que somou a terceira derrota seguida, manteve-se com 44, em quinto, nove pontos à frente de Vitória e Santa Clara.