Dia 30 há mais 'Música nos Museus'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dá seguimento ao projecto 'Música nos Museus”, no próximo dia 30 de Abril, com um concerto no Museu A Cidade do Açúcar (localizado na 'Praça Amarela').

Gábor Bolba (no contrabaixo), Lidiane Duailibi (na voz), Norberto Cruz (no bandolim) e Duarte Salgado (na percussão) serão acompanhados pelas narrativas visuais dos Glitch Visual Artists, numa "viagem" a volta do universo do livro o Profeta de Khalil Gibhan.

A nota de apresentação do evento lê-se o seguinte:

O Madeira Free Improvisation Community, liderado por Gabor Bolba, vem juntar uma comunidade de amigos, músicos profissionais, residentes na Ilha da Madeira que se reúnem frequentemente para realizar concertos de música improvisada... Esta filosofia do "improviso livre", que tem uma atividade desenvolvida nos últimos dez anos e de forma ininterrupta, traz convidados e intervenientes das mais diversas áreas das artes assim como de outras áreas profissionais

A actuação acontece pelas 16 horas e, devido às actuais restrições da situação pandémica na Região, tem uma lotação máxima de cinco pessoas.