Exposição 'A nova vida da velhinha máquina de escrever' para ver no Museu de Imprensa

Foi hoje inaugurada, no Museu de Imprensa da Madeira, a exposição temporária 'A nova vida da velhinha máquina de escrever'. Uma mostra inédita na Região Autónoma da Madeira, composta por 32 exemplares de máquinas de escrever, de diversas épocas, datando a mais antiga de 1917.

Com esta iniciativa, o museu pretende alinhar o município de Câmara de Lobos com as tendências mundiais na afirmação de uma oferta cultural diversificada e convergente, bem como operar uma viagem no tempo de regresso ao passado a todos quantos tiveram contacto profissional e pessoal com a máquina de escrever e ainda mostrar aos jovens nascidos na era da cibernética que a memória é a base do conhecimento e que há sempre uma relação entre futuro e passado.

A exposição, sob a curadoria de Lourenço Freitas, reúne máquinas fabricadas na Europa e nos Estados Unidos da Améria, nomeadamente das seguintes marcas: Facit, Adler, Brother, Triumph, Princess, Imperial, Royal, Olympia, IBM, Olivetti, Optima, Remington, Underwood, Smith.

A exibição inclui máquinas do espólio do Museu de Imprensa da Madeira e de colecções particulares que foram cedidas para este evento. Uma oportunidade única para ficar a conhecer um objecto que marcou o séc XX em termos de evolução tecnológica do tratamento de texto e a nível de evolução do design.

A mostra, com entrada livre, estará patente ao público até 12 de Junho.