Milson está infectado e é 'baixa' na visita do Marítimo ao Belenenses SAD

Milson, extremo angolano do Marítimo, testou positivo à covid-19 e é baixa para o encontro de sábado frente ao Belenenses SAD, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, confirmou à Lusa fonte do clube madeirense.

O resultado positivo para SARS-CoV-2 surgiu na sequência dos habituais testes realizados antes dos jogos, visto que o Marítimo viaja hoje para Lisboa para defrontar o Belenenses SAD, de Petit.

O atleta já não marcou presença no treino na quinta-feira de manhã.

O avançado, de 21 anos, realizou 19 partidas ao serviço da equipa principal 'verde rubra' na presente temporada, na qual se estreou a marcar na I Liga, no início de janeiro diante do Sporting de Braga.

O jovem internacional por Angola estreou-se na I Liga pelas mãos do treinador José Gomes, em 10 de junho de 2020, diante do FC Porto, tendo realizado um total de seis jogos na temporada transata.

O Marítimo, 16.º classificado, com 24 pontos, defronta o Belenenses SAD, que ocupa a 14.º posição, com 27, no Estádio Nacional do Jamor, no sábado, às 18:00, numa partida com arbitragem de António Nobre, da AF de Leiria.