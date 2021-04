Sporting tenta regressar às vitórias no Algarve

O líder Sporting procura na sexta-feira, no Algarve, frente ao Farense, regressar às vitórias na I Liga de futebol, numa 27.ª jornada em que o FC Porto visita o Nacional e o Benfica recebe o Gil Vicente.

Segundo classificado, a seis pontos dos 'leões', o FC Porto vai ter pela frente o Nacional, o lanterna-vermelha da prova e equipa que está em crise profunda, enquanto o Benfica defronta na Luz o Gil Vicente, que aparece bem mais tranquilo na tabela.

Igualmente à procura de regressar aos triunfos, para não ficar mais da longe da luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima época, o Sporting de Braga visita o campo do Rio Ave.

Depois de dois empates consecutivos, que fizeram soar os 'alarmes' em Alvalade e que relançaram FC Porto e Benfica na corrida ao título, o Sporting tem de vencer o Farense, penúltimo classificado, para impedir que os seus dois principais rivais se aproximem ainda mais.

Nova igualdade, ou a primeira derrota na atual edição do campeonato, deixa a equipa de Rúben Amorim em verdadeiros 'maus lençóis', numa temporada em que os 'leões' já tiveram mais de 10 pontos de avanço na frente.

Ao contrário das duas últimas rondas, desta vez o Sporting vai entrar em campo primeiro do que FC Porto e Benfica, e com Palhinha, que já vai em seis amarelos e ainda não levou qualquer jogo de castigo, mas sem o treinador Rúben Amorim, suspenso por 15 dias na 'ressaca' da expulsão na última ronda, com o Famalicão (1-1).

Por seu lado, o Farense vem de duas derrotas seguidas (quatro nos últimos cinco jogos) e necessita com urgência de pontos para fugir à zona de despromoção. Na primeira volta, os algarvios estiveram perto de empatar em Alvalade, mas acabaram por sofrer um penálti nos descontos (1-0).

No domingo, no encontro que fecha a ronda e já com conhecimento do resultado do líder da I Liga, o FC Porto defronta o Nacional, equipa que vem de oito derrotas consecutivas, incluindo goleadas por 5-1 nas duas últimas rondas, ambas sob o comando de Manuel Machado.

Na 'ressaca' da eliminação com Chelsea, apesar do triunfo por 1-0 na segunda mão, com um golo a acabar de Taremi, nos quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa de Sérgio Conceição vai tentar somar a sexta vitoria consecutiva no campeonato, num duelo em que é 'superfavorito'.

Na primeira volta, o FC Porto alcançou uma tranquila vitória por 2-0, mas, esta época, em jogo a contar para a Taça de Portugal, precisou de prolongamento para vencer na Choupana (4-2), onde só chegou ao empate (2-2) aos 88 minutos, por Evanilson.

No sábado, o Benfica, a viver a melhor fase da temporada, procura o sétimo triunfo seguido na I Liga, na receção ao Gil Vicente, e o oitavo jogo sem sofrer golos. Desde que assumiu a baliza 'encarnada', o guarda-redes brasileiro Helton Leite apenas sofreu um golo em jogos para o campeonato.

Na última ronda, a equipa de Jorge Jesus goleou fora o Paços de Ferreira (5-0), quinto classificado, num encontro que confirmou a boa forma do avançado suíço Seferovic, que apanhou Pedro Gonçalves (Sporting) no topo da lista dos melhores marcadores, com 16 golos.

Por seu lado, o Gil Vicente chega à Luz no 10.º posto, depois de ter sofrido uma derrota caseira com o Moreirense (2-1), que pôs fim a uma boa série de três vitória consecutivas.

Também no sábado, mas às 20:30, o Sporting de Braga tem uma deslocação que promete ser complicada ao terreno do Rio Ave, no regresso do técnico Carlos Carvalhal a Vila do Conde.

Após o empate caseiro (1-1) com Belenenses SAD no último fim de semana, e de terem somado apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, os bracarenses estão proibidos de voltar a tropeçar para ainda ter alguma esperança de poder alcançar o acesso à 'Champions'.

O Rio Ave aparece nesta fase no 12.º lugar da I Liga, ainda longe de poder festejar a permanência, e leva quatro jogos sem vencer, com apenas um triunfo alcançado nos últimos sete jogos.

Destaque ainda para a receção de sábado do Vitória de Guimarães ao Santa Clara, equipas que estão coladas no sexto lugar, ambas com 35 pontos.

A ronda arranca com o Boavista-Paços de Ferreira, na sexta-feira, às 18:45, com os 'castores' a tentarem regressar aos triunfos, depois de duas derrotas seguidas, três nas últimas quatro jornadas, perante os 'axadrezados', que continuam na luta pela manutenção.