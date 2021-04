Tensão entre Costa e Marcelo em destaque nos jornais nacionais

Público:

- "Vacinação contra a covid: "Não faz sentido ficar a maior parte à espera que se vacinem os grupinhos todos' [Henrique Gouveia e Melo, líder da task force de vacinação]"

- "Um quarto das pessoas ainda não foi vacinado face ao previsto"

- "Costa enfrenta Marcelo e recorre ao Constitucional nos apoios sociais"

- "Violência doméstica: Avança estatuto de vítima para as crianças expostas"

- "Guia de IRS: Governo recua e já não vai taxar apoios aos independentes"

- "Zona euro: Moratórias caem mas Portugal ainda fica no máximo"

Jornal de Notícias:

- "'Lei é lei': António Costa abre foco de tensão com Belém"

- "Férias de médicos e enfermeiros dependem da evolução da covid"

- "Coronavírus: Hiperes vão vender testes rápidos a menos de sete euros"

- "Sondagem Aximage JN/DN/TSF: Maioria dos portugueses aprova plano de reabertura faseada"

- "Quase 500 juízes foram castigados em década e meia"

- "Fraude: Rede francesa lava dinheiro em Portugal"

- "Vandalismo: Jovem invadia comboios para se exibir"

- "Porto: Câmara perdoa juros de rendas em atraso"

- "Penafiel: Paço de Sousa e Irivo lutam por rotunda em tribunal"

- "Suíça 0-3 Portugal: Iluminados e apurados"

Diário de Notícias:

- "'Lei é lei': Costa desafia Marcelo com a Constituição"

- "Plano: Números da pandemia dão ao Governo confiança para desconfinar"

- "Maioria dos portugueses aprova reabertura gradual desenhada"

- "TAP, NB, PPP: Orçamento do Estado assenta em bomba-relógio de 2,5 mil milhões em despesas incertas"

- "Líder da 'task force': País não estava preparado para vacinar em seis meses. Portugal vai receber 23 milhões de doses adicionais"

- "Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho: Empresas com mais negociação coletiva podem ser premiadas no regime fiscal"

- "Estacionamento em Lisboa gratuito até 13 de abril"

- "Quase 30 metros de água: António, o 'big rider' português de 18 anos que terá surfado a maior onda da Nazaré"

- "Maus-tratos: Há crianças demais em instituições. CPCJ e associação europeia alertam para primeiros anos insubstituíveis"

- "Reportagem em Pemba: 'Houve fome, mas Deus é Deus', conta Estêvão ao fim de sete dias de fuga"

Negócios:

- "Exportadoras frustradas com atrasos do Brexit"

- "Os dados estão a mudar o futebol"

- "Pedro Conceição, diretor do gabinete responsável pelo Relatório do Desenvolvimento Humano: 'A desigualdade no acesso às vacinas é moralmente repugnante'"

- "Estrangeiros valem 40% do mercado de casas em Lisboa"

- "Conselho das Finanças Públicas aposta em novo brilharete orçamental"

- "Um ano louco leva bolsas de mínimos históricos a recordes"

- "Trabalho: Governo quer impor limites aos contactos fora do horário"

- "Parlamento: Costa decide enviar apoios sociais para o Constitucional"

Correio da Manhã:

- "Fisco faz IRS a 3,6 milhões de contribuintes"

- "Declaração automática para mais cidadãos permite saber qual o valor a receber ou a pagar"

- "Reembolsos mais rápidos mas com menos dinheiro"

- "MP acusa Rui Moreira de ocultar crime"

- "Acusação chama Azeredo Lopes"

- "Americanos apontam dedo à justiça no ´Lex´"

- "Caso com Rangel e Vieira mencionado"

- "António Costa desafia Marcelo"

- "Governo com luz verde para desconfinar"

- "'Zé Saloio' com rolex - Histórico do crime dá golpe de 18 mil euros"

- "Lei revista: Ir à caça obriga caçadores a registo"

- "Militares portugueses preparam nova missão em África"

- "Portugal invicto: Francisco Conceição estreia-se a marcar nos sub-21"

- "Sporting: Nuno Santos pronto para jogar"

- "Lucy atrevida aos 35 anos"

Expresso:

- "Marcelo avisa partidos: 'Recuperação do país implica viabilizar os dois próximos OE'"

- "E se Sócrates não for julgado por corrupção?"

- "Novo apoio social de Costa só chega a 39 mil pessoas"

- "Esplanadas abrem a partir de segunda-feira"

- "Como os museus preparam a reabertura"

- "Professores de matemática ajudam alunos sem aulas"

- "Impacto de desconfinar só é visível no dia 19"

- "Moçambique: Terroristas recrutados na Tanzânia"

- "Chineses em Portugal queixam-se de racismo"

- "Patrões e sindicatos contra teletrabalho"

- "Suez: Portos nacionais levam um mês a recuperar"

- "Jornalistas de Macau obrigados a elogiar China"

- "Chefias propõem alterações"

- "Zeinal e Granadeiro no Constitucional"

- "Ricardo Reis vence prémio europeu"

- "Lei para trabalho nas plataformas"

Nascer do Sol:

- "PSD em guerra surda"

- "Francisco Balsemão sobre Sá Carneiro: 'Ele era quem com preparação e objetividade falava sobre os temas que interessavam à maioria"

- "Graça Carvalho: 'Sá Carneiro tinha carisma, não temos tido muitos casos comparáveis'"

- "Audiências da GFK sob suspeita"

- "Dia D para José Sócrates: As provas da Operação Marquês e a decisão de Ivo Rosa"

- "Anselmo Borges: 'Não faz sentido haver grupos secretos numa democracia'"

- "Governo impõe travão por concelho"

- "Ana Jacinto (AHRESP): 'Já estamos em abril e os apoios anunciados em dezembro ainda não chegaram às empresas'"

- "André Jordan e o plano para o turismo: 'A verdadeira vocação de Portugal é ser um destino para o turismo residencial'"

- "Ao Nascer do Sol: Ana Gomes defende Marcelo e Rocha Andrade ataca PR"

- "Mestre Vila: O Algarve e o mundo despedem-se de um dos melhores"