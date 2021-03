FC Porto prepara meia-final da Taça de Portugal sem Pepe e Sérgio Oliveira

Os futebolistas Pepe e Sérgio Oliveira, ambos com problemas físicos, falharam hoje o treino do FC Porto, no arranque da preparação para o jogo com o Sporting de Braga, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No regresso dos 'dragões' ao trabalho, após o 'clássico' de sábado, com o Sporting (0-0), para a I Liga, os dois jogadores limitaram-se a fazer tratamento e não integraram a sessão no centro de treinos do Olival, juntando-se ao guarda-redes Mbaye no boletim clínico.

De acordo com a informação divulgada pelo FC Porto, Pepe tem uma "contusão com edema na perna direita", enquanto Sérgio Oliveira tem uma "contusão com hematoma e equimose na anca esquerda".

A equipa treinada por Sérgio Conceição começou a preparar a receção ao Sporting de Braga, agendada para quarta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O encontro da primeira mão, realizado há duas semanas, no Minho, terminou com um empate 1-1, com golos de Taremi, para os 'azuis e brancos', e Fransérgio, para os 'arsenalistas'.

O conjunto portista volta a treinar na terça-feira, a partir das 10:30, antes de Sérgio Conceição fazer a antevisão do jogo, em conferência de imprensa marcada para as 12:00.

No sábado, o FC Porto empatou 0-0 com o líder Sporting, na 21.ª jornada da I Liga, mantendo-se a 10 pontos dos 'leões'. Face ao empate, os portistas perderam o segundo lugar da prova para o Sporting de Braga, que tem agora mais um ponto.