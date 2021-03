Há 35 anos a freguesia do Curral das Freiras estava isolada devido ao mau tempo

A 2 de Março de 1986, a freguesia do Curral das Freitas estava isolada e sem electricidade há já três dias. Esta foi uma das notícias da edição do DIÁRIO dessa data que explicava que tal tinha sido consequência dos temporais "que se abateram sobre a nossa ilha na última semana, com particular incidência na zona de acesso àquela localidade do interior da ilha".

O DIÁRIO relatava o desmoronamento da terras sobre a estrada regional do sítio da Estrela, único acesso entre aquela freguesia do Funchal, como o principal responsável da situação que deixou também preso no Curral das Freiras um grupo de turistas, que acabou por regressar ao Funchal em 'corta-mato'.

O isolamento da freguesia e dos seus cerca de 2 mil habitantes, à data, levou a que, na véspera um funeral de uma septuagenária se tivesse realizado sem caixão. "A falecida foi "envolvida em tecidos" devido a não ter sido possível fazer chegar àquela localidade o solicitado caixão".

O DIÁRIO alertava também para o facto dos géneros alimentícios já começarem a escassear.

O mau tempo levou também a que o então Aeroporto de Santa Catarina tivesse fechado durante dois dias levando a centenas de passageiros retidos na Madeira.

Há 35 anos era também notícia o luto nacional decretado por Portugal devido ao assassinato do primeiro-ministro sueco Olof Palme, ocorrido a 28 de Fevereiro de 1986, um facto que suscitou a maior 'caça ao homem' naquele país.

A 2 de Março de 1986, o então primeiro-ministro de Portugal, Cavaco Silva, afirmava estar confiante num bom entendimento com o presidente da República eleito, Mário Soares, e era notícia que as fronteiras estavam 'mais abertas aos portugueses', já que, desde a véspera, podiam atravessar as fronteiras de qualquer Estado membro da CEE beneficiando de isenções fiscais em certos produtos.

Recorde estas e outras notícias na edição do DIÁRIO de 2 de Março de 1986