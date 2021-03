Alunos do sexo feminino têm melhor taxa de aproveitamento

Os alunos do sexo feminino da Região têm melhores taxas de aproveitamento e de conclusão dos vários ciclos de ensino. Este foi um dos dados divulgados pelo director regional da Educação, Marco Gomes, no âmbito da apresentação dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo.

Em termos do Ensino Secundário, onde há mais alunos do sexo feminino do que do masculino, referiu o responsável, nos Cursos Gerais, a taxa de conclusão é de 95% nas mulheres e 94% nos homens e mesmo nos cursos profissionais também há predominância do sexo feminino: 78%, contra 70% dos homens que concluem este grau de ensino.

Marco Gomes sublinhou que o acesso à educação tem melhorado exponencialmente desde a Autonomia e recordou que por exemplo, a taxa de analfabetismo era de 58% em 1970 e em 2011 era já 7%. Também em 1970, 71,9% não tinham a escolaridade completa, um valor que diminuiu para 8,2% em 2018.

O Director Regional refere ainda que a Educação tem feito a diferença e sublinha que, se em 1960, 0,2% das mulheres da Região tinham um curso superior, esse valor em 2018 era 22%.