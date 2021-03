Muitas nuvens e alguma chuva a norte e na serra

A previsão do IPMA para este domingo melhora significativamente a força do vento, mas ainda assim prevê "períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir da tarde".

Segundo o Instituto Português dos Mar e da Atmosfera, há a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao meio da tarde, passando a períodos de chuva fraca no final do dia".

Como referido, a previsão do vento melhora, pois passa a "moderado (15 a 30 km/h) de norte, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir do final da tarde", sendo que "nas terras altas, o vento será forte (35 a 45 km/h), tornando-se

gradualmente moderado (15 a 30 km/h ) de noroeste a partir do final da manhã".

Ontem a previsão apontava a rajadas até 100 Km/hora.

Voltando à previsão de hoje, no Funchal o céu terá períodos muito nublados e o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Já no mar, a costa norte poderá contar com "ondas de noroeste com 2 a 3 metros" e a costa sul deverá apresentar "ondas de sudoeste com 1 a 2 metros", com a temperatura da água do mar nos 18/19ºC.