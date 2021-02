Céu muito nublado, vento forte e aguaceiros fracos

Céu com períodos de muita nebulosidade - apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da Madeira - aguaceiros fracos e pouco frequentes, nas vertentes norte e nas zonas montanhosas, e vento moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, soprando forte (40 a 50 km/h) nas zonas montanhosas e com rajadas até 85 km/h. Quanto ao Funchal, o céu estará geralmente pouco nublado, sendo o vento em geral fraco do quadrante Oeste.



É esta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira, que aponta igualmente para uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

Ondas até 4,5 metros levam a emissão de aviso amarelo O alerta entrará em vigor a partir das 18 horas de hoje

Sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 15 horas de hoje, o IPMA prevê ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo para 3 a 3,5 metros a partir do meio da tarde, na Costa Norte, enquanto que pelo Sul esperam-se ondas de sudoeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros a partir do final da tarde. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.