Aumentou o saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras da Região

No fina do ano passado, cerca de 5.300 sociedades não financeiras (SNF) da Região deviam um total de 1.914,5 milhões de euros em empréstimos pedidos aos bancos. Os dados do Bando de Portugal (BdP) compilados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revelam que o saldo dos empréstimos concedidos às (SNF) na Região aumentou em 2020 28,6% relativamente a 2019 (mais 431,3 milhões de euros).

"Após 10 anos em que o saldo no final do ano recuou sempre, o saldo dos empréstimos concedidos voltou a registar, no final de 2020, valores próximos dos observados em finais de 2016. De notar ainda que o número de sociedades com empréstimos cresceu de 3,6 mil para 5,3 mil entre o final de 2019 e o final de 2020, o valor mais elevado desde junho de 2012, a que não será alheia a situação económica provocada pela pandemia do COVID-19", acrescenta a informação da DREM hoje divulgada.

Os dados disponibilizados demonstram que no final do ano transacto diminuiu em 41,3% (49,7 milhões de euros) o montante de empréstimos vencidos, para 70,5 milhões de euros. "Esta evolução permitiu reduzir o rácio de empréstimos vencidos na Região entre o final de 2019 e de 2020, de 8,0% para 3,6%, respectivamente. Apesar da convergência com o país, a RAM continua a apresentar um rácio superior, sendo que no cômputo nacional, este indicador passou de 4,6% em dezembro de 2019 para 3,3% em Dezembro de 2020", salienta a DREM.

A informação demonstra ainda que a percentagem de devedores do sector das SNF com empréstimos vencidos no final de 2020 era de 15,2%, menos do que o valor nacional (16%). Face a Dezembro de 2019, este indicador diminuiu 5,2 pontos percentuais (p.p.) na Região e 2,5 p.p. no País.

Famílias com empréstimos sobretudo no segmento 'habitação'

Os dados revelados esta tarde pela DREM, através de informações do BdP demonstram ainda que no sector das famílias e das Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias (ISFLSF), o saldo dos empréstimos concedidos era 2,4% inferior em Dezembro de 2020, relativamente a Dezembro de 2019. Ou seja, no final do ano transacto, o saldo dos empréstimo era de 3.160,3 milhões de euros, e, no ano anterior tinha sido 3.238,3 milhões de euros.

Cerca de dois terços desse valor (67,4%) era referente ao segmento da 'habitação' e os 32,6% restantes ao 'consumo e outros fins'. Foi relativamente ao segmento 'habitação' que o saldo dos empréstimos concedidos aumento (mais 1,3%), sendo que na área do 'consumo' hpuve uma diminuição de 9,3%. "De assinalar que no segmento da 'habitação' é o primeiro crescimento no saldo do final do ano dos empréstimos concedidos dos últimos 11 anos".

Ainda no âmbito das famílias e das ISFLSF, no final de 2020 contabilizavam-se menos devedores para um total de 100,4 mil, "diminuição explicada pelo decréscimo verificado no segmento “consumo e outros fins” (-2,2%). Ao invés, o número de devedores no segmento da “habitação” aumentou (+1,1%)", acrescenta a DREM.

"Relativamente aos empréstimos vencidos no segmento da habitação, os mesmos não ultrapassavam os 16,6 milhões de euros, representando um rácio de empréstimos vencidos de 0,8%, percentagem acima do valor nacional (0,6%). Entre o final de 2019 e de 2020, o rácio de empréstimos vencidos de “habitação” reduziu-se em 0,6 p.p. na Região e em 0,2 p.p. no País."

Fonte DREM

Menos devedores com empréstimos vencidos

A DREM salienta ainda que "a percentagem de devedores (famílias e ISFLF) com empréstimos vencidos na RAM era, no final de 2020, de 7,8% na RAM e de 8,5% em Portugal. Face a um ano antes, estas percentagens diminuíram em 0,6 p.p. na Região e em 0,4 p.p. no País."