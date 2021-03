Comic Con Portugal muda-se para Dezembro e para zona norte de Lisboa

A sétima edição da Comic Con Portugal, um evento dedicado à cultura pop e ao entretenimento, decorrerá em dezembro no Parque das Nações, na zona norte de Lisboa, foi hoje anunciado.

A Comic Con Portugal deveria ter acontecido em setembro passado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, mas foi adiada por causa da pandemia da covid-19, sendo agora remarcada para dezembro e num novo espaço, genericamente indicado no Parque das Nações.

É nesta zona, repartida entre os concelhos de Loures e de Lisboa, que estão vários equipamentos como a sala de espetáculos Altice Arena, o Centro de Exposições e Congressos de Lisboa, o antigo Pavilhão de Portugal, entre outros.

Segundo a empresa CITY - Conventions In The Yard, a próxima Comic Con Portugal será subordinada ao tema "A New Hope" ("Uma nova esperança"), título do primeiro filme de "Guerra das Estrelas". "O lema deste ano terá como propósito inspirar todos a serem mais felizes e a terem esperança num futuro melhor", lê-se na nota de imprensa da organização.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, distrito do Porto, onde decorreram as primeiras quatro edições.

Depois de assinado um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, a convenção decorreu em 2018 no Passeio Marítimo de Algés. O protocolo seria por três edições (2018, 2019 e 2020) e previa o envolvimento, por parte do município, de um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Em 2020, em vez de uma edição física, a organização decidiu fazer um evento 'online' e gratuito em setembro na página oficial, com apresentações de filmes, de livros, conteúdos de banda desenhada, de videojogos e 'cosplay'.

A última edição física foi, então, em 2019, com vários espaços e palcos de divulgação de conteúdos relacionados com entretenimento, cinema, televisão, banda desenhada e videojogos, e a presença de cerca de 140 mil visitantes.

Entre os convidados internacionais da edição em 2019 contaram-se, entre outros, Millie Bobby Brown, protagonista da série "Stranger Things", Tricia Helfer, que integrava a série "Battlestar Galactica", Alexander Ludwig, da série "Vikings", e Benedict Wong, que participou nos filmes "Vingadores: Endgame" e "Vingadores: Guerra do Infinito".

Na segunda-feira, a Comic Con de San Diego, Estados Unidos, considerada uma das mais importantes convenções dedicadas à cultura pop e ao entretenimento, anunciou que a edição física prevista para este ano, em julho, foi adiada para 2022, por causa da pandemia da covid-19.