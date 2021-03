O acesso ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia faz-se pela Rua do Seminário e pela Rua Dr. Fernão de Ornelas, conforme ilustra o croqui.

Preços do parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia:

- €1,40/hora até às 21h

- €0,90/hora a partir das 21h, sábados a partir das 14h, domingos e feriados

- €5,50/dia com cartão de descontos do parque*

*O cartão de descontos do parque pode ser adquirido na bilheteira do parque de estacionamento. Após carregamento (mínimo de €5,50), e independentemente do número de horas, paga esse valor por cada 24 horas.